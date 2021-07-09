В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными органами задержано 8 подозреваемых – приезжих мужчин в возрасте от 22 до 48 лет...

«В дежурную часть МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы через службу «02» поступило сообщение о конфликте на одном из столичных рынков на улице Адмирала Корнилова, переросший в драку», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ГУ МВД России по г. Москве и Росгвардией, которые пресекли противоправные действия граждан. Установлено, что конфликт произошел из-за разногласий по оказанию услуг.В результате оперативно-розыскных мероприятий правоохранительными органами задержано 8 подозреваемых – приезжих мужчин в возрасте от 22 до 48 лет.По данному факту следователем УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации «Хулиганство». В отношении всех подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.В результате проведения оперативно-профилактического мероприятия на месте происшествия сотрудниками полиции УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве составлен 81 административный протокол по статье 3.18.1 КоАП г. Москвы «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города Москвы», а также 8 протоколов по статье 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации».В настоящее время сотрудниками полиции проводится комплекс мероприятий, направленных на установление и задержание остальных участников конфликта.Пресс-служба УВД по ТиНАО8(926) 941-46-57