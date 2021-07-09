Обнародованы последние данные по ситуации с коронавирусом в России.

Обнародованы последние данные по ситуации с коронавирусом в России.В оперативном штабе рассказали, что за прошедшие сутки в стране обнаружили 25 766 новых случаев инфицирования. Из них 13% не имели клинических проявлений болезни. Выздоровели и покинули больницы 21 832 человека, скончались от коронавируса в России 726 пациентов.Лидером среди регионов по числу случаев стала Москва (6 643). За ней идут Московская область (2 545 случаев), Санкт-Петербург (1 951 случай), Нижегородская область (529 случаев), Воронежская область(414 случаев), Красноярский край (392 случая), Свердловская область (366 случаев), Республика Крым(348 случаев).Таким образом, общее число россиян, заразившихся коронавирусом, сегодня составляет 5,73 миллиона. Вылечились 5,16 миллиона человек. За весь период было зафиксировано более 141 тысячи летальных исходов, сообщает . Россия по-прежнему занимает пятое место в мире по количеству случаев.Специалисты призывают граждан активнее вакцинироваться. По их словам, только так можно быстрее вернуться к нормальной жизни. Жители России сегодня могут привиться одним из четырех препаратов на выбор – "Спутник V", "Спутник Лайт", "ЭпиВакКорона" или "КовиВак".Главный санитарный врач страны Анна Попова рассказала, что случаи заражения после полной вакцинации единичны. По ее словам, лишь 0,7% привитых подхватили коронавирусную инфекцию. Как уточняет "", болезнь у них протекает или легко, или вообще без симптомов.Кроме того, Попова призвала усилить темпы вакцинации от коронавируса в России. "Я считаю, что нам нужно привить все население", – заявила она в интервью Наиле Аскер-заде. В таком случае страна будет претендовать на звание самый передовой, сообщает .