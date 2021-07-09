Вязниковской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от военной службы, сообщила пресс-служба облпрокуратуы.

Вязниковской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в уклонении от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от военной службы, сообщила пресс-служба облпрокуратуы.В ходе предварительного следствия установлено, что 11 сентября 2019 года он был поставлен на воинский учет по месту проживания в военном комиссариате города Вязники и Вязниковского района. Впоследствии, будучи заранее и надлежащим образом извещенным соответствующими повестками о прохождении обязательных мероприятий, связанных с призывом на военную службу, не имея уважительных причин и законных оснований на освобождение от нее, он в назначенные даты и время в военный комиссариат не являлся.Уголовное дело направлено в Вязниковский городской суд для рассмотрения по существу. За совершенное преступление В. грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.Фото