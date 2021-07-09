Фигурант, приревновав бывшую супругу, поджег хозпостройку на её участке.

В июне текущего года в ОМВД России по Юрьев-Польскому району поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в одном из местных сёл. В результате проверки выяснилось, что возгорание, в результате которого строение и находившееся в нем имущество были уничтожены, произошло по причине поджога.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что в день происшествия в медицинское учреждение с ожогами обратился местный житель 1993 г.р.В дальнейшем было установлено, что мужчина, являющийся бывшим мужем потерпевшей, приревновал её и решил досадить, совершив поджог. Однако в результате сам получил травмы и, испугавшись за своё здоровье, обратился к медикам.В настоящее время следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение имущества путем поджога).Санкцией статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.