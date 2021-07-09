Трудовой договор расторгнут 8 июля.

Владимир Сипягин подписал Указ об увольнении Романа Годунина с поста заместителя губернатора Владимирской области. Трудовой договор расторгнут 8 июля.Как сообищили в пресс-службе Белого дома, причиной послужило представление работодателю подложных документов при поступлении на госслужбу.Напомним, что в отношении Романа Годунина возбуждено . Он подозревается в картельном сговоре при строительстве Рпенского проезда. Ранее мы , что департамент безопасности выявил в работе замгубернатора нарушения закона о коррупции.