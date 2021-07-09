Россельхознадзор обнаружил нарушение карантинного требования на предприятии по лесозаготовке и переработке в Гусь-Хрустальном районе. С территории производства было вывезено 72,88 куб.м

Россельхознадзор обнаружил нарушение карантинного требования на предприятии по лесозаготовке и переработке в Гусь-Хрустальном районе. С территории производства было вывезено 72,88 куб.м хвойных пиломатериалов на предприятие Московской области без оформления карантинного сертификата. Собственника признали виновным и назначили штраф в размере 16 тысяч рублей. Напомним, что ещё в 2009 году во Владимирской области был введён карантин на