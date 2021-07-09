Сумма штрафа - 50 тысяч рублей.
Владимирский областной суд оставил без изменения приговор полицейскому, который предупредил подозреваемого об обыске и задержании.
В октябре 2019 года следователь отдела по расследованию организованной преступности коррупционной направленности в сфере экономики УМВД по Владимирской области А.В. Селимин узнал о возбуждении уголовного дела за незаконную банковскую деятельность.
«По телефону он рассказал подследственному о готовящихся мероприятиях. Полицию интересовали документы и предметы, которые могут составить доказательную базу. Вдобавок, правоохранители были намерены задержать предполагаемого преступника. Однако, получив сведения о следственных действиях, он попытался скрыть следы преступления», - рассказали в пресс-службе Владимирского областного суда.
Первоначально Фрунзенский районный суд Владимира оштрафовал сотрудника МВД на 50 тысяч рублей. Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены приговора.
Разумеется, за совершённое преступление следователя уволили.