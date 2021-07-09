Сумма штрафа - 50 тысяч рублей.

Владимирский областной суд оставил без изменения приговор полицейскому, который предупредил подозреваемого об обыске и задержании.В октябре 2019 года следователь отдела по расследованию организованной преступности коррупционной направленности в сфере экономики УМВД по Владимирской области А.В. Селимин узнал о возбуждении уголовного дела за незаконную банковскую деятельность.«По телефону он рассказал подследственному о готовящихся мероприятиях. Полицию интересовали документы и предметы, которые могут составить доказательную базу. Вдобавок, правоохранители были намерены задержать предполагаемого преступника. Однако, получив сведения о следственных действиях, он попытался скрыть следы преступления», - рассказали в пресс-службе Владимирского областного суда.Первоначально Фрунзенский районный суд Владимира оштрафовал сотрудника МВД на 50 тысяч рублей. Суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены приговора.Разумеется, за совершённое преступление следователя уволили.