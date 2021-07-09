Дорожникам осталось заасфальтировать только тротуары. Похоже, водители дождались завершения ремонтных работ на Дзержинского. В мэрии сообщили, что 8 июля специалисты муниципального ЦУГД

Дорожникам осталось заасфальтировать только тротуары. Похоже, водители дождались завершения ремонтных работ на Дзержинского. В мэрии сообщили, что 8 июля специалисты муниципального ЦУГД нанесли 1,8 километр осевых и разделительных линий, а также 24 метра стоп-линий. Дорожной разметкой обозначены 5 пешеходных переходов. Теперь дорожники займутся асфальтированием тротуаров. Напомним, капремонт на Дзержинского для автомобилистов превратился в настоящий кошмар.