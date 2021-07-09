Маршруты №15 и № 22 обещают вернуть на дороги в августе.

С 10 июля ООО «РБ и К» будет обслуживать во Владимире маршруты №№19С и 30С. По условиям контракта, компания обязана выпустить на линию машины, рассчитанные не менее чем на 50 пассажиров.Напомним, что новые маршруты были введены после отказа «АДМ» от работы на рейсах №№15, 20С, 21С и 22.На №30С «Площадь Победы - Спасское - Пиганово - Рябинка» будут работать шесть транспортных средств. Интервал движения составит 13 минут. На №19С «Площадь Победы - Энергетик - Рябинка» выставят четыре автобуса. Интервал движения останется прежним.Как сообщили в мэрии, единые проездные билеты и льготы будут действовать без ограничений.Ранее мы сообщали, чтоМаршруты №15 и № 22 обещают вернуть на дороги в августе.