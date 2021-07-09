За неделю чиновники городской мэрии проверили более 120 автобусов и троллейбусов.

Во Владимире ежедневно проводятся проверки соблюдения масочного режима в автобусах и троллейбусах. За неделю чиновники городской мэрии проверили более 120 автобусов и троллейбусов.В результате сотрудниками полиции составлено четыре протокола об административных правонарушениях. С пассажирами, которые ездили в общественном транспорте без маски, проводились профилактические беседы.В горадминистрации напоминают нарушителям, что для граждан суммы штрафов за нарушение требований Роспотребнадзора составляют 1000 до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц санкции могут достигать 50 тысяч рублей, юрлица могут заплатить от 100 до 300 тысяч рублей.