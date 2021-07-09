До суда обвиняемого оставили на свободе.

Во Владимирской области поймали хакера, который пытался взломать информационные ресурсы владимирского автовокзала.Как сообщили в региональном управлении ФСБ России, на ноутбуке мужчины 1984 года рождения было установлено программное обеспечение, предназначенное для несанкционированного уничтожения, блокирования, модификации, копирования компьютерной информации или нейтрализации средств защиты.На владимирца завели уголовное дело. Теперь компьютерщику грозит до четырёх лет колонии, а также крупный штраф.До решения суда обвиняемого оставили на свободе.