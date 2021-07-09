«Агростартап» реализуется в регионе с 2019 года. За это время поддержку получили 30 начинающих фермеров.

В 2021 году 13 начинающих фермеров Владимирской области получат гранты от 3 до 5 млн рублей. Всего на господдержку в размере 42 млн рублей претендовали 28 хозяйств.Средства получат аграрии из Александровского, Вязниковского, Гороховецкого, Гусь-Хрустального, Камешковского, Киржачского, Ковровского, Кольчугинского, Муромского, Собинского, Суздальского, Петушинского и Юрьев-Польского районов.«Участники представили 20 проектов по разведению крупного рогатого скота, четыре - по выращиванию плодово-ягодных культур, по одному проекту в сфере козоводства, птицеводства, рыбоводства и пчеловодства», - рассказали в пресс-службе обладминистрации.На выделенные деньги они смогут приобрести животных, сельхозугодия, технику, оборудование, объекты для производства и реализации своей продукции, а также построить или реконструировать производственные сооружения и подключить их к инженерным коммуникациям.«Агростартап» реализуется в регионе с 2019 года. За это время поддержку получили 30 начинающих фермеров.