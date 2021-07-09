Беременность - не причина для отказа от вакцинации. Особенно, если будущая мать в группе риска. Об этом рассказала Вестям главврач перинатального центра. Почему так важно в период беременности задуматься о вакцинации и обсудить вопрос с лечащим врачом, - в нашем сюжете.

Беременность - не причина для отказа от вакцинации. Особенно, если будущая мать в группе риска. Об этом рассказала Вестям главврач перинатального центра. Почему так важно в период беременности задуматься о вакцинации и обсудить вопрос с лечащим врачом, - в нашем сюжете.Беременность, как и период кормления грудью, - были несовместимы с вакцинацией от ковида. После многочисленных исследований в начале июля Министерство здравоохранения выпустило новые методические рекомендации.Надежда Туманова, главврач областного перинатального центра:- Внесены изменения в инструкцию по применению только одной вакцины - "Гам Кавид Вак". Это "спутниковская" вакцина, которая изучена и, соответственно, она возможна для применения у беременных. Если польза для матери выше, чем риск для плода, а это, как правило, в группе риска и происходит, то мы должны рекомендовать прививаться этой вакциной, но из противопоказаний не убрали период кормления грудью, потому что действие её на новорожденных пока не изучено.Из побочных действий, поясняет врач, всё как у обычных взрослых людей: небольшая слабость, температура и неприятные ощущения в месте укола. Что не так страшно, как сам коронавирус для будущих мам. По наблюдению медиков , болезнь беременные переносят очень тяжело, особенно в третью волну.Надежда Туманова, главврач областного перинатального центра:- Сейчас многие даже молодые женщины, которые имеют беременность, имеют много соматических заболеваний. Это ожирение, сахарный диабет, артериальная гипертензия, заболевания легких, заболевание почек. При всех этих ситуациях ковид течет очень тяжело в сочетании с беременностью. Поэтому им в первую очередь, начиная с 22-ух недель беременности. Всем остальным по желанию.Алена Патчина не стала дожидаться беременности и вакцинировалась заранее, развеивая мифы, гуляющие по сети.Алена Патчина:- Планировали беременность заранее и в такое непростое время, поэтому решили, раз есть такая возможность, проконсультировались с врачом и пришли к этому, что это необходимо.//Я читала всякие страсти, что можно заболеть или ещё что-то. Возможно это есть, но на мне это не отразилось. Максимум температура 37 была и все. Если до, если это планово. Лично по себе я никаких страхов не заметила.Так что лучше доверять достоверным источникам и обсуждать все сомнения с лечащим врачом ради сохранения своего здоровья и здоровья будущего малыша.Любовь Истратова, Егор Герасимов, Андрей Синягин