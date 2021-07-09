Самые высокие зарплаты предлагают во Владимире и Коврове.

Во Владимирской области в списке самых высокооплачиваемых профессий оказались бухгалтеры, разработчики Python и стоматологи.Так, главбуху предлагают 300 тысяч рублей, старшему аналитику – 150-250. Главному конструктору мебели готовы платить от 150 тысяч до 200 тысяч рублей, а стоматологу-ортопеду - 150 тысяч.Всего для жителей 33-го региона на hh.ru висит 4 300 вакансий.Около 59% работодателей Владимирской области предлагают жалованье от 35 тысяч рублей. На оклад в размере 55 тысяч рублей можно трудоустроиться в 29% случаев. На ставку от 80 тысяч рублей ищут сотрудников всего 11% организаций.Самые высокие зарплаты предлагают во Владимире и Коврове.