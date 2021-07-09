Во Владимирской области началась углублённая диспансеризация для людей переболевших КОВИД-19, сообщили в областном департаменте здравоохранения.

Во Владимирской области началась "углублённая" диспансеризация для людей переболевших КОВИД-19, сообщили в областном департаменте здравоохранения.Ее рекомендовано пройти тем, кто тяжело перенес болезнь, либо столкнулся с "постковидными" симптомами: вирус поражает не только дыхательную систему человека, но также сердечно -сосудистую и нервную системы. Медики сейчас рассылают приглашения всем пациентам, перенёсшим коронавирус- в тридцать третьем регионе таких более тридцати шести тысяч человек, но пройти диспансеризацию можно и по собственному желанию.Александр Жестков, и.о. директора департамента здравоохранения Владимирской области:- Приглашаются переболевшие КОВИДОМ на приём к терапевту , к своему лечащему врачу - замеряется сатурация- то есть обычная процедура - измерение уровня кислорода в крови под определенными нагрузками, смотрят на его показатели- измеряется давление и берется анализ крови- это на первом этапе. Если видят какие-то риски, тогда переводят на второй этап диспансеризации - более углубленный- там и КТ-исследования и УЗИ -исследования сосудов. И от этого смотрят, какую терапию- вплоть даже до повторной госпитализации или реабилитации.