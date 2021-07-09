Цель занятий – обучение дорожным правилам.

Проведение профилактических мероприятий с юными участниками дорожного движения - один из важнейших факторов, влияющих на снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Поэтому в период летней оздоровительной кампании сотрудники Госавтоинспекции межмуниципального отдела МВД России «Гусь-Хрустальный» уделяют особое внимание юным участникам дорожного движения.В детском саду № 36 было организовано мероприятие, направленное на предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма под названием «День дорожной безопасности».Полицейские в игровой форме рассказали детям об азах безопасного поведения на дороге: недопустимости игр около проезжей части, необходимости крепко держать за руку взрослого при переходе дороги, важности перехода проезжей части только там, где разрешено.Сотрудники полиции рассказали малышам о «дорожных ловушках» и различных опасных ситуациях, которые могут случиться именно с детьми дошкольного возраста.В завершение мероприятия воспитанники детского сада подарили госавтоинспекторам рисунки «ГИБДД и я - верные друзья».Ребятам, посещающим летний пришкольный лагерь на базе Великодворской школы, автоинспекторы напомнили правила, важные для пешеходов и велосипедистов.Юным участникам движения полицейские рассказали о правилах, которые при катании на электросамокатах, гироскутерах и иных современных видах транспорта, наиболее популярных в летний период времени среди подростков. Кроме этого, с ребятами были разобраны основные причины дорожно-транспортных происшествий с участием детей и подростков, и как можно было избежать подобных происшествий.Массу впечатлений произвел на юных участников дорожного движения патрульный автомобиль, а также специальные средства защиты, используемые инспекторами дорожно-патрульной службы ГИБДД ежедневно. Ребята смогли рассмотреть транспортное средство, посидеть в нем, увидеть и услышать, как работает специальное громкоговорящее устройство и сигнальные маяки.