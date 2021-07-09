В ответ на панику, охватившую бизнес-сообщество региона после вчерашнего объявления ужесточения коронавирусных мер в сфере общепита и услуг, областная администрация решила созвать совещание.

В ответ на панику, охватившую бизнес-сообщество региона после вчерашнего объявления , областная администрация решила созвать совещание.Пока же она утверждает, что предприятия сферы услуг Владимирской области сегодня не имеют проблем с вакцинацией сотрудников – эта работа была проведена в качестве превентивной меры, хотя распоряжений об обязательности процедуры для представителей сектора не было.А сейчас в тесном сотрудничестве с представителями сферы общепита и туристической отрасли, общественными организациями, представляющими сегменты бизнеса, в наибольшей степени «задетые» пандемией, ищут новые подходы к поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в текущей ситуации.Создана специальная рабочая группа, и уже сегодня состоится её первое заседание. Пакет конкретных мер планируется разработать к следующей неделе. В частности, будут прорабатываться вопросы снижения ставки по упрощённой системе налогообложения, снижение арендной платы на всё госимущество, компенсации для сферы услуг по СИЗам и, возможно, издержек по субсидированию части заработной платы по аналогии с федеральной мерой поддержки, действовавшей для пострадавших отраслей в первую волну пандемии, а также инструментария для использования специальных кредитных режимов.«По предварительным прогнозам, ограничения будут действовать ориентировочно до середины августа. Рамки, в которые нас ставит пандемия, заставляют вводить новые правила. Мы все видим показатели заболеваемости: за короткое время они выросли в разы! Ситуацию может переломить активная вакцинация. Мы провели работу с предприятиями промышленности и сферы услуг, и сегодня говорим о готовности в кратчайшие сроки. вакцинировать более 100 тысяч их сотрудников. Если федеральный центр пойдёт нам навстречу, мы сможем значительно расширить прививочную кампанию. Сейчас в регионе прививается порядка 10 тысяч жителей в неделю. Всего привито 150 тысяч человек – это всё активное население. Нам важно наращивать темпы, только так мы сможем вернуться к нормальной жизни», – подчеркнул Александр Ремига.Напомним, что уже с ближайшего понедельника, 12 июля, значительная часть сферы услуг будет работать только для клиентов со справкой ПЦР (срок действия – не более 3 дней) или сертификатом о вакцинации от Covid-19. Это касается предприятий общепита вне зависимости от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы; салонов красоты, косметических, массажных и СПА-салонов, соляриев, бань и саун; фитнес-центров, плавательных бассейнов и организаций досуга, в том числе ночных клубов, дискотек, кинотеатров и детских игровых комнат, а с 15 июля – также гостиниц и иных мест для временного проживания.Фото