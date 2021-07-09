При этом занято более 80% или 1427 мест, свободно – 349 коек.

Во Владимирской области развернуто ещё 45 коек для больных коронавирусом. Из них: 20 – в Областной психиатрической больнице №2, 15 – в Центральной городской больнице Коврова, по 5 – в Областной детской клинической больнице и Ковровской многопрофильной городской больнице №1.На 9 июля в медучреждениях региона действует 1776 коек для пациентов с ковидом. При этом занято более 80% или 1427 мест, свободно – 349 коек.За прошедший день от опасной инфекцииЗа сутки медики