На 8 больше чем накануне. У нас новый антирекорд. Такого суточного прироста не было за всё время пандемии. А всего коронавирусом у нас переболели уже 38 299 человек. В лидерах по приросту
<a href="https://33live.ru/novosti/09-07-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-255-chelovek-zarazilis-koronavirusom.html" target="_blank">Во Владимирской области за сутки 255 человек заразились коронавирусом</a> - На 8 больше чем накануне. У нас новый антирекорд. Такого суточного прироста не было за всё время пандемии. А всего коронавирусом у нас переболели уже 38 299 человек. В лидерах по приросту
[url=https://33live.ru/novosti/09-07-2021-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-255-chelovek-zarazilis-koronavirusom.html]Во Владимирской области за сутки 255 человек заразились коронавирусом[/url] - На 8 больше чем накануне. У нас новый антирекорд. Такого суточного прироста не было за всё время пандемии. А всего коронавирусом у нас переболели уже 38 299 человек. В лидерах по приросту