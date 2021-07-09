Вязниковской межрайонной прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя.

Вязниковской межрайонной прокуратурой направлено в суд уголовное дело в отношении местного жителя.Который обвиняется в незаконном приобретении, хранении без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере.В ходе предварительного следствия установлено, что 13 мая он через сеть «Интернет» приобрел наркотическое средство для личного потребления без цели сбыта. И следуя указаниям продавца, нашел "закладку" в лесном массиве, находящемся рядом с ООО «Турбаза Озерки». Далее обвиняемый направился пешком вдоль автодороги «Волга М-7», где по пути следования был задержан сотрудниками полиции. В ходе личного досмотра у злоумышленника изъято наркотическое средство массой 1,17 грамма, сообщила пресс-служба облпрокуратуры..Уголовное дело направлено в Вязниковский городской суд для рассмотрения по существу.Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей.