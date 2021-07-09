10 июля на общественные маршруты города Владимира выходит новый перевозчик - ООО «РБ и К». Транспортная компания будет обслуживать автобусные маршруты № 19-С и № 30-С.

10 июля на общественные маршруты города Владимира выходит новый перевозчик - ООО «РБ и К». Транспортная компания будет обслуживать автобусные маршруты № 19-С и № 30-С.Контракт с новым перевозчиком подписан по решению Комиссии по организации перевозки пассажиров транспортом общего пользования на территории города Владимира. По условиям контракта, компания должна обслуживать горожан комфортабельными автобусами средней вместимости, рассчитанными не менее чем на 50 пассажиров, сообщила пресс-служба горадминистрации.На маршруте № 30-С «Площадь Победы - Спасское - Пиганово - Рябинка» будут работать 6 автобусов с интервалом движения до 13 минут. На маршруте № 19-С «Площадь Победы - Энергетик - Рябинка» - 4 автобуса, интервал движения не меняется. Единые проездные билеты и проездные билеты для льготных категорий пассажиров действительны на обоих маршрутах без каких-либо ограничений.