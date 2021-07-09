Кассирша попыталась остановить покупателя и потребовала заплатить за продукцию. Мужчина пригрозил женщине ножом и ретировался с места преступления.

Селивановский районный суд приговорил местного жителя по фамилии Жеглов к тюремному заключению за кражу продуктов и спиртного из магазина.В феврале 2021 года злоумышленник набрал в три пакета еды и выпивки после чего отправился к выходу, «забыв» расплатиться. Кассирша попыталась остановить покупателя и потребовала заплатить за продукцию. Мужчина пригрозил женщине ножом и ретировался с места преступления.Впоследствии преступника задержали.За хищение чужого имущества его отправили в колонию на три года и четыре месяца. К новому сроку добавили два месяца неотбытого наказания.Грабитель попытался обжаловать вердикт Фемиды, но облсуд оставил апелляцию без удовлетворения.