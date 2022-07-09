В смертельной аварии в Суздальском районе Владимирской области погиб байкер 2003 года рождения. ДТП произошло на 264 км трассы Р-132 «Золотое кольцо» в 2:35 9 июля. По предварительной информации

В смертельной аварии в Суздальском районе Владимирской области погиб байкер 2003 года рождения. ДТП произошло на 264 км трассы Р-132 «Золотое кольцо» в 2:35 9 июля. По предварительной информации пресс-службы УМВД России по Владимирской области, 71-летний водитель LADA Kalina при совершении обгона выехал на встречную полосу, где врезался в парня 2003 года рождения за рулем