В начале июля владимирский «ЭнергосбыТ Плюс» направил более 7000 тысяч уведомлений должникам. О предстоящем ограничении электроэнергии неплательщики информируются за 20 дней. Должники

В начале июля владимирский «ЭнергосбыТ Плюс» направил более 7000 тысяч уведомлений должникам. О предстоящем ограничении электроэнергии неплательщики информируются за 20 дней. Должники могут увидеть соответствующее уведомление на квитанциях. За первое полугодие общая сумма долга за тепловую энергию, горячее водоснабжение и электричество превысила 800 миллионов рублей. фото: canva Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках