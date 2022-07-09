В Меленковском районе в отношении предпринимателя, отчитавшемся о сносе аварийного дома, возбуждено уголовное дело о мошенничестве – выяснилось, что строение осталось на своём месте.

В Меленковском районе в отношении предпринимателя, отчитавшемся о сносе аварийного дома, возбуждено уголовное дело о мошенничестве – выяснилось, что строение осталось на своём месте.«Между администрацией и предпринимателем заключён договор, по которому он обязан был снести аварийный дом в городе Меленки», - рассказали в прокуратуре Меленковского района.Прокурорская проверка выявила, что акт о выполненных работах составлен, но условия контракта не выполнены.Материалы проверки направлены в следственные органы, возбуждено уголовное дело за мошенничество.