9 июля 2022 года по народному календарю отмечается день Давида Земляничника.

9 июля 2022 года по народному календарю отмечается день Давида Земляничника.ИСТОРИЯПравославные верующие вспоминают в этот день преподобного Давида. На Руси его прозвали Земляничником за то, что в его именины в лесу созревают первые ягоды.ЧТО НЕЛЬЗЯ ДЕЛАТЬ 9 ИЮЛЯ 2022 ГОДАВ этот православный праздник нельзя выбрасывать и наступать на землянику. Также нельзя нарушать паутину. Все это люди связывали с возможными неудачами.Нельзя в этот церковный праздник наведываться в гости без предупреждения. В противном случае можно привлечь в свой дом незваных гостей.Незамужним барышням в этот день нельзя брать в руки и мерить украшения других женщин. Особенно это касается чужих обручальных колец, независимо от того, счастлив тот человек в замужестве или нет. Если нарушить эту примету, до самого Покрова (14 октября) просидеть в одиночестве.ПРИМЕТЫЕсли в этот православный праздник идет дождь, значит будет стоять сырое лето до самого его конца. Если же в этот день светить солнце, значит последующие семь дней будет светить солнце и будет стоять сухая и теплая погода.Если цветы благоухают сильным ароматом, впереди дождь. Если с утра тепло, лето простои до середины октября. Если колокол бьет глухо и гулко, жди дождя и туманов.