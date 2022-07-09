Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с 4 по 10 июля 2022 года.

Астролог Лилия Любимова рассказала, что звезды пророчат нам на следующей неделе – с 4 по 10 июля 2022 года.Время действовать! В отличие от предыдущей, эта неделя создана не для отдыха, а для работы. Полнолуние в самом амбициозном знаке зодиака Козероге – важный момент года, который может оказаться судьбоносным, если его правильно использовать!Солнце и Луна 13 июля, в день полнолуния, будут связаны с Лунными узлами, а значит, речь не о проходных событиях, а о важных. У кого-то действительно будет решаться судьба в эти дни, и поскольку Козерог достаточно прямолинеен, о серьезности намерений звезд будет несложно догадаться.Полнолуние – полная чаша, оно показывает, что мы накопили. Усталость, деньги, раздражение, уважение в обществе, или болезни, а может быть список мест, в которых пытались работать… Учитывая все это, нужно будет либо подвести итоги, либо сделать логичный следующий шаг. Жизнь вам подскажет!Вторая половина недели – клондайк для творческих личностей: Меркурий и Венера будут разными способами затрагивать Нептун и Уран. Время легкости, увлеченности, игривости, когда креативная работа получается сама собой.Казалось бы, это отличный период для любовной сферы, но, скорее всего, это не так. Отношения, начатые на этой неделе, рискуют оказаться поверхностными, им будет не хватать стабильности или четких договоренностей. Покупки тоже могут оказаться странными или непрактичными, а эксперименты с внешностью – слишком экстравагантными.Зато развлечения будут вызывать бурю эмоций, так что в выходные между дачей и поездкой в аквапарк выбирайте второе, а если это невозможно, то пытайтесь совместить!ОвенВам предстоит принять решение, касающееся работы, бизнеса или учебы, но суть будет не в том, чтобы сделать выбор в пользу самого выгодного варианта, а в том, чтобы вписать это в свою жизнь. Возможно, вы захотите переехать или перейти на удаленный формат работы, чтобы проводить больше времени с близкими людьми.ТелецЭхо нынешних событий будет звучать еще долго, поэтому поставьте перед собой задачу не делать ничего такого, что противоречит вашим интересам или жизненным принципам. Скорее всего, вы или уже в пути, или собираетесь куда-то, и события путешествий июля-2022 тоже запомнятся надолго.БлизнецыПришло время разобраться с финансовыми вопросами. Вам лучше сделать это по собственной воле и не ждать, пока тяжелая рука судьбы ляжет на ваше плечо. Страховки, кредиты, коммунальные платежи, алименты, пособия от государства – наведите порядок в этих вопросах, и вам станет легче жить.РакПолнолуние заставит сосредоточиться на партнерстве. Возможно, назрел разговор с супругом, любимым человеком или напарником, коллегой. Каждый из нас развивается со своей скоростью, и когда разница в уровне развития с партнером становится ощутимой, нужно перезаписать договор или… разорвать.ЛевЕще неделька, и Львы начнут праздновать дни рождений. А пока на небесах идут последние приготовления, вам даются относительно спокойные дни. Самое лучшее – сделать что-то для себя и своего здоровья, сбросить скорость и насладиться моментом. При необходимости можно сходить к врачу или психологу – время благоприятное.ДеваДевам гороскоп по-прежнему советует отдыхать, веселиться и загорать. Все потому, что вы не склонны накапливать проблемы, незавершенные дела или хлам в отдельных уголках жилища. Если же какие-то "накопления" все же возникли (например, претензии к спутнику (-це) жизни), то… может грянуть июльский гром!ВесыВесам нужно быть посерьезнее сейчас, даже если лень. Надеемся, вы следовали рекомендациям астрологов и уже успели отдохнуть, так что можете с новыми силами окунуться в дела. Полнолуние принесет новые задачи по работе, бизнесу, учебе, большим домашним проектам, семейным делам.СкорпионВаши задачи не текущие, а стратегические – идет очень ответственное время для Скорпионов. Взаимодействие полнолуния с Южным Лунным узлом в вашем знаке говорит об окончании, исчерпании каких-то важных для вас тем, привычек или способов жить, зарабатывать деньги, вести дела. Возможны переезд или эмиграция.СтрелецДля вас вторая половина июля очень благоприятна в плане заработков. Это могут быть и быстрые деньги, которые придут сразу же, и работа на перспективу. В любом случае уходить в отпуск или вести себя расслабленно сейчас не время, т.к. звезды готовы поделиться с вами материальными благами.КозерогПолнолуние в вашем знаке может пройти по-разному: для кого-то незаметно, для кого-то громко и эффектно. Все зависит и от личного гороскопа и от того, как вы прожили предыдущие 12 месяцев. В любом случае, найдите время на подведение итогов за год и обязательно придумайте себе награду за труды.ВодолейВодолеям, несмотря на занятость, важно качественно отдыхать. Если вы не прислушивались к советам астрологов или звоночкам от собственного организма, полнолуние может четко и ясно показать уязвимые места вашего здоровья. Берегите себя, как главную драгоценность всей жизни (тем более что так оно и есть).РыбыРыбы в благоприятной позиции: звезды вам благоволят, и помогают в тех ситуациях, где вы действуете благородно, честно, не пытаясь обмануть или урвать. Полнолуние может принести новых друзей, возлюбленных или беременность. Творческим Рыбам удастся вдохновенно потрудиться и достичь весомого результата.