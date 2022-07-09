Муромский горсуд вынес приговор автоугонщику, укравшему «КИА РИО» и пытавшемуся завладеть ещё двумя машинами - «КИА РИО» и «Хендэ Солярис».

Муромский горсуд вынес приговор автоугонщику, укравшему «КИА РИО» и пытавшемуся завладеть ещё двумя машинами - «КИА РИО» и «Хендэ Солярис».«Ночью в апреле 2020 года мужчина похитил автомобиль «КИА РИО» и находящиеся в нём вещи. Материальный ущерб составил свыше 740 тысяч рублей», - рассказали в прокуратуре Владимирской области.Позже он совершил две неудавшиеся попытки хищения «КИА РИО» и «Хендэ Солярис». Вину автоугонщик полностью признал и был осуждён на 6,5 лет колонии строгого режима.