«ГАЗель» вспыхнула на 105 км трассы М-7 в Петушинском районе вечером 8 июля. Пострадал один человек, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Машина загорелась около 16:30. На место оперативно

«ГАЗель» вспыхнула на 105 км трассы М-7 в Петушинском районе вечером 8 июля. Пострадал один человек, сообщили в пресс-службе регионального МЧС. Машина загорелась около 16:30. На место оперативно прибыли спасатели, которые усилиями восьми человек и двух машин потушили возгорание на площади 12 кв.м. На пожаре пострадал 45-летний мужчина. Вероятно, это был водитель, который до приезда