«Профессиональная секс-работница», как сама себя называет Ирина Мищенко, планирует стать депутатом муниципалитета Ярославля. 38-летняя девушка, родившаяся во Владимире, уже подала

«Профессиональная секс-работница», как сама себя называет Ирина Мищенко, планирует стать депутатом муниципалитета Ярославля. 38-летняя девушка, родившаяся во Владимире, уже подала заявление. Предварительно, у местного избиркома нет причин отказать Мищенко в заявке. Сама она вовсе не стесняется своего статуса, а наоборот, открыто говорит об этом в соцсетях: «Мищенко Ирина Сергеевна. Известная так же под псевдонимом Леди