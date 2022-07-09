Президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева стала участником центральных мероприятий Дня семьи, любви и верности, которые традиционно прошли в Муроме.

Почётным гостем центральных праздничных торжеств, посвящённых Дню семьи, любви и верности, которые традиционно прошли в Муроме, стала президент Фонда социально-культурных инициатив Светлана Медведева.Медведева посетила интерактивные площадки, которых было организовано 15 – по числу лет праздника.В завершение дня на берегу Оки был дан большой концерт с участием звёзд российской эстрады. Он будет транслироваться 9 июля после программы «Время» по Первому каналу.