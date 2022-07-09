Во Владимире «Вкусно и точка» на своей официальной странице ВКонтакте сообщил, что ресторан на проспекте Ленина откроется 17 июля. «Мы рады объявить дату открытия ресторана на пр. Ленина 17

Во Владимире «Вкусно и точка» на своей официальной странице ВКонтакте сообщил, что ресторан на проспекте Ленина откроется 17 июля. «Мы рады объявить дату открытия ресторана на пр. Ленина 17 июля в 10:00. Вас будут ждать незабываемые сэндвичи. Охладительное мороженое», – написали в группе. Судя по всему, как и в большинстве новых «Макдональдсах», во Владимире какое-то