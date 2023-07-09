Творить чудеса на кухне можно без всякого волшебства. Певица Татьяна Буланова знает, что рецепт сырников с медом невероятно хорош.

Творитьчудеса на кухне можно без всякого волшебства. Певица Татьяна Буланова знает,что рецепт сырников с медом невероятно хорош.Приносить людям радость можно по-разному. Кто-то поет,кто-то танцует, а Татьяна Буланова еще и готовит. На кухне она выглядиторганично, а хозяйничает с умом. Оттого и блюда в ее исполнении выглядятпривлекательно.Девять лет назад звезда посетила программу "Времяобедать!", где продемонстрировала кулинарное мастерство. Вместе с авторомпесни "Цветок" Сергеем Любавиным она дала рецепт сырников с медом.Татьяна Буланова показала, как готовить простую и вкусную пищу для души.ИнгредиентыТворог — 400 граммов,Куриное яйцо — 1 штука,Сахар — 10 граммов,Мука — 1 стакан,Изюм — 100 граммов,Курага — 100 граммов,Ванилин — 2 грамма,Соль — по вкусу,Мед — по вкусу,Джем или сметана — по вкусу.Рецепт сырниковГотовит Татьяна Буланова довольно быстро, но при этомвнимательно и на совесть. Заранее она замачивает и нарезает на мелкие кусочкикурагу, которая служит начинкой.Итак, звезда размешивает творог со взбитым яйцом и сахаром.Следом в этот состав добавляет ванилин, соль и муку.Затем певица месит тесто руками. Чтобы рецепт сырниковоправдал ожидания, оно не должно прилипать к рукам. В идеале консистенцияполучается гладкой.Выполнив задачу, Татьяна Буланова равномерно начиняет тестоизюмом и курагой. В итоге артистке остается лишь сформировать сырникиаккуратной формы.В конце концов Татьяна Буланова выливает на разогретую сковородурастительное масло и обжаривает сырники с двух сторон до готовности.Конечно же, рецепт сырников подразумевает красивую сервировку. К разложенному на тарелки лакомству можно добавить джем или сметану.К обязательным компонентам Татьяна Буланова относитмед. И не зря! Он прекрасно сочетается с ее творожным блюдом.