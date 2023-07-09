Творить
чудеса на кухне можно без всякого волшебства. Певица Татьяна Буланова знает,
что рецепт сырников с медом невероятно хорош.
Творить
чудеса на кухне можно без всякого волшебства. Певица Татьяна Буланова знает,
что рецепт сырников с медом невероятно хорош.
Приносить людям радость можно по-разному. Кто-то поет,
кто-то танцует, а Татьяна Буланова еще и готовит. На кухне она выглядит
органично, а хозяйничает с умом. Оттого и блюда в ее исполнении выглядят
привлекательно.
Девять лет назад звезда посетила программу "Время
обедать!", где продемонстрировала кулинарное мастерство. Вместе с автором
песни "Цветок" Сергеем Любавиным она дала рецепт сырников с медом.
Татьяна Буланова показала, как готовить простую и вкусную пищу для души.
Ингредиенты
Творог — 400 граммов,
Куриное яйцо — 1 штука,
Сахар — 10 граммов,
Мука — 1 стакан,
Изюм — 100 граммов,
Курага — 100 граммов,
Ванилин — 2 грамма,
Соль — по вкусу,
Мед — по вкусу,
Джем или сметана — по вкусу.
Рецепт сырников
Готовит Татьяна Буланова довольно быстро, но при этом
внимательно и на совесть. Заранее она замачивает и нарезает на мелкие кусочки
курагу, которая служит начинкой.
Итак, звезда размешивает творог со взбитым яйцом и сахаром.
Следом в этот состав добавляет ванилин, соль и муку.
Затем певица месит тесто руками. Чтобы рецепт сырников
оправдал ожидания, оно не должно прилипать к рукам. В идеале консистенция
получается гладкой.
Выполнив задачу, Татьяна Буланова равномерно начиняет тесто
изюмом и курагой. В итоге артистке остается лишь сформировать сырники
аккуратной формы.
В конце концов Татьяна Буланова выливает на разогретую сковороду
растительное масло и обжаривает сырники с двух сторон до готовности.
Конечно же, рецепт сырников подразумевает красивую сервировку. К разложенному на тарелки лакомству можно добавить джем или сметану.
К обязательным компонентам Татьяна Буланова относит
мед. И не зря! Он прекрасно сочетается с ее творожным блюдом.