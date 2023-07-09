Дети из Докучаевска смогут отдохнуть в загородных лагерях Владимирской области. Соответствующий...

Дети из Докучаевска смогут отдохнуть в загородных лагерях Владимирской области.Соответствующий договор подписан в рамках общего соглашения о сотрудничестве.20 ребят приедут в Киржач на две недели и будут размещены в лагере имени Александра Матросова. Для гостей уже подготовлена интересная программа, заявили организаторы.Цитата "наша задача подарить детям тепло, заботу и добрые впечатления от посещения гостеприимной Киржачской земли".Напомним, донецкий город Докучаевск стал подшефным для Владимирской области весной 22-го года.Наш регион активно участвует в восстановлении пострадавшего от обстрелов ВСУ города, регулярно поставляет туда гуманитарную помощь.