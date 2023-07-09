Девять творческих проектов из Владимирской области получат грантовую поддержку Президентского фонда...

Девять творческих проектов из Владимирской области получат грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив.Подведены итоги конкурса 2023 года.Проекты-победители нашего региона направлены на развития культуры в районах.Среди них, например, "Суворов с нами" - создание музея в бывшем имении полководца в селе Кистыш.И интерактивный проект Суздальские книжники к 1000-летию Суздаля - акция в поддержку чтения.Общая сумма выделенных грантов - 37 миллионов рублей.