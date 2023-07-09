Как не остаться без велосипеда? Во Владимирской области участились кражи двухколесного...

Как не остаться без велосипеда? Во Владимирской области участились кражи двухколесного транспортаОб этом сообщает региональная пресс-служба УМВД России.В Гусь-Хрустальном районе, например, с заявлением о краже велосипеда (стоимостью 13 000 рублей) в полицию обратился 31-летний местный житель. Транспорт мужчина оставил без присмотра в подъезде.В Коврове велосипед похитили у 19-летнего местного жителя, оставившего его возле дома.Личного транспорта также лишились жители Муромского и Петушинского районов.Всего в июне-июле 2023 года в органы внутренних дел Владимирской области поступило более 15 аналогичных сообщений.Несколько простых советов:- Не оставляйте велосипед без присмотра, даже на короткое время. Если необходимо отлучиться ненадолго, обязательно пристегните его к опоре специальным запирающим устройством с металлическим стержнем.- Если есть возможность оставить велосипед у камер видеонаблюдения — сделайте это.- Не оставляйте велосипед на улице или в подъезде на ночь, даже если он оборудован специальным запирающим устройством.- Лучше храните велосипед в квартире (на балконе, если он есть).- Не доверяйте посторонним лицам, смело отказывайте незнакомцам в просьбе «просто покататься».- Сохраняйте технический паспорт на велосипед и чек о его покупке, сделайте фото транспорта. Это пригодится для поисков, если ваш велосипед всё же украдут.Фото: pxfuel.com