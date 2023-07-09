Названы самые популярные и самые редкие имена для детей во Владимирской области. За шесть месяцев...

Названы самые популярные и самые редкие имена для детей во Владимирской области.За шесть месяцев этого года во Владимире появились 1 553 малыша.Мэрия областной столицы также опубликовала топ имен новорожденных этого года.Начнем с самых популярных.Мальчиков в 23-м году чаще всего называют Александрами, Артемами и Миронами.Девочек - Алиса, Анна и Виктория.В список владельцев самых редких имен этого года попали малыши - Демид, Космос и Серафим.У девочек - Оливия, Римма и, неожиданно, Ирина.