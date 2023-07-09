Названы самые популярные и самые редкие имена для детей во Владимирской области.
За шесть месяцев...
Названы самые популярные и самые редкие имена для детей во Владимирской области.
За шесть месяцев этого года во Владимире появились 1 553 малыша.
Мэрия областной столицы также опубликовала топ имен новорожденных этого года.
Начнем с самых популярных.
Мальчиков в 23-м году чаще всего называют Александрами, Артемами и Миронами.
Девочек - Алиса, Анна и Виктория.
В список владельцев самых редких имен этого года попали малыши - Демид, Космос и Серафим.
У девочек - Оливия, Римма и, неожиданно, Ирина.