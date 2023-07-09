Ольга Бузова, исполнив Владивосток 2000, вызвала споры.

Ольга Бузова, исполнив "Владивосток 2000", вызвала споры.В июне Ольга Бузова выступила во Владивостоке на VK fest. На фестивале поющая телеведущая исполнила не только своих хиты, но и песню группы "Мумий Тролль" "Владивосток 2000", чем удивила зрителей. В Сети тут же распекли поп-диву за то, что она якобы испортила легендарный шлягер.Блогер и общественный деятель Светлана Турилова, напротив, считает такой музыкальный эксперимент удачным. "Я считаю это здорово, когда дают второе дыхание таким шлягерам. И, конечно очень, интересно услышать эту композицию в исполнении Ольги Бузовой", – сказала собеседница "Дни.ру", защитив звезду своей поддержкой от критики.Турилова призналась, что была поклонницей группы "Мумий Тролль", но дала понять: ревностно к кавер-версиям песен коллектива не относится."Помню, как я сама, будучи школьницей, отплясывала под их песни на дискотеках, или как мы перепивали под гитару хит того времени "Владивосток 2000" с одноклассниками, сидя у костра или подъезда", – вспомнила Светлана.Ранее Ольга Бузова заявила о желании поднять с колен российский футбол. Телеведущая сообщила об имеющихся связях. Слова популярной телеведущей "Дни.ру".