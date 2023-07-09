Певица обнажила свои недостатки.

Певица обнажила свои недостатки.Валерия, одна из самых ярких представительниц российской эстрады, всегда была известна своей безупречной внешностью и молодостью. Но недавно певица опубликовала фото, которое обнажило ее один недостаток, связанный с приближением старости.За все годы своей карьеры звезда всегда стремилась сохранить свою молодость и привлекательность, но не прибегала к экстремальным методам, таким как частые посещения косметологов или пластические операции. Вместо этого, она делает ставку на спорт и правильное питание. Валерия активно занимается йогой и предпочитает ходить пешком, проводя свободное время на свежем воздухе. Кстати, она даже приучила к этому своего супруга – продюсера Иосифа Пригожина.За последние пять дней пара прошагала почти сотню километров. Иосиф поделился этим достижением в социальных сетях, а Валерия опубликовала фото, сделанное во время одной из их спортивных прогулок. На снимке она запечатлена в обтягивающей спортивной форме, бейсболке и стильных солнцезащитных очках.Публика была в восторге от активности и энергии Валерии, но некоторые заметили, что на фото ее руки выдают возраст. Кожа на кистях певицы выглядит постаревшей и сморщенной. Однако, несмотря на это, фанаты продолжают писать комплименты и выражать свою поддержку звезде."Валерия, вы для многих стимул быть красивыми и на позитиве. Молодцы! Лицо тоже великолепное, без перебора уколами, но руки, конечно, выдают годы...", "Эх, ручки совсем высохли, сморщились", "Хорошо выглядеть – это генетика! Но в рекламе похоже правду говорят – руки не скроешь, сразу виден возраст", – такие комментарии оставляют пользователи социальных сетей.