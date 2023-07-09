Профессию владимирским школьникам поможет выбрать чат-бот. Выбирай свою будущую профессию вместе с...

Профессию владимирским школьникам поможет выбрать чат-бот.Выбирай свою будущую профессию вместе с чат-ботом регионального министерства образования и молодежной политики. В телеграме появился специальный канал "Учись во Владимирской области".Его целевая аудитория - абитуриенты и старшеклассники. Здесь можно пройти профориентацию, узнать информацию о поступлении, подобрать подработку на время учебы, выбрать колледж.Информационный ресурс сопряжен с порталом "Работа России" и поможет студентам в последствии удачно трудоустроиться. У телеграм-канала уже около четырех тысяч подписчиков.(ТГ-канал "Учись во Владимирской области")