Прокуратура Владимира контролирует завершение работ на Площади Победы. Как стало известно, при...

Прокуратура Владимира контролирует завершение работ на Площади Победы.Как стало известно, при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» были выявлены нарушения.Напомним, между администрацией города и ООО «Агуна» заключён муниципальный контракт по благоустройству общественной территории – Площади Победы в городе Владимира.Пресс-службы региональной прокуратуры уточняет, что стоимость контракта превысила 12,5 млн рублей.Срок исполнения был заявлен — 1 июля 2023 года.Увы, подрядная организация в указанный срок все работы не завершила.В связи с выявленными нарушениями 30-го июня текущего года прокурором в адрес руководителя организации – подрядчика было внесено представление.В данный момент работы на Площади Победы продолжаются. Теперь их фактическое завершение взято прокуратурой Владимира на контроль.Фото: ГТРК «Владимир»Читайте и смотрите по теме:«Во Владимире скоро начнется реновация площади Победы»: https://vladtv.ru/society/143409/«Во Владимире начался ремонт площади Победы»: https://vladtv.ru/society/144809/