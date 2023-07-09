Прокуратура Владимира контролирует завершение работ на Площади Победы.
Как стало известно, при...
Прокуратура Владимира контролирует завершение работ на Площади Победы.
Как стало известно, при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» были выявлены нарушения.
Напомним, между администрацией города и ООО «Агуна» заключён муниципальный контракт по благоустройству общественной территории – Площади Победы в городе Владимира.
Пресс-службы региональной прокуратуры уточняет, что стоимость контракта превысила 12,5 млн рублей.
Срок исполнения был заявлен — 1 июля 2023 года.
Увы, подрядная организация в указанный срок все работы не завершила.
В связи с выявленными нарушениями 30-го июня текущего года прокурором в адрес руководителя организации – подрядчика было внесено представление.
В данный момент работы на Площади Победы продолжаются. Теперь их фактическое завершение взято прокуратурой Владимира на контроль.
Фото: ГТРК «Владимир»
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