Северный ветер сменится южным: Владимирскую область «накрыли» температурные волны. Синоптики...

Северный ветер сменится южным: Владимирскую область «накрыли» температурные волны.Синоптики отмечают, что первая неделя июля в Центральной России была аномально жаркой. Во Владимирской области температурные значения в некоторых городах превышала +30C°C.В эти выходные уже отмечается значительное понижение температуры.Завтра — 10 июля 2023 года (в понедельник) днём ожидается до +20°C. Преимущественно без осадков. Но и солнца будет не так много.Ночью температура опустится до +15°C. Ветер ожидается — южный, до 2 метров в секунду. Давление — 745 мм.рт. ст.К середине июля, как отмечают специалисты «Гисметео», вновь потеплеет: днем будет до +25 - 27°C.Вторая половина июля начнется «волной» прохлады. А затем снова вернутся комфортные плюс +23°C.Народный прогноз погоды на 10 июля:«Если на Самсона дождь, то идти ему до самого Бабьего лета», «Пчелы стали злые – к засухе», «Радуга поперек реки – к ясной погоде».Фото: pxfuel.com