Стали известны сроки охоты на пернатую дичь во Владимирской области. Об этом сообщает Инспекция...

Стали известны сроки охоты на пернатую дичь во Владимирской области.Об этом сообщает Инспекция госнадзора в сфере охраны и использования объектов животного мира Владимирской области.5 июля стартовала выдача разрешений на добычу пернатой дичи в общедоступных угодьях Владимирской области.Охота на пернатую дичь разрешена:- на болотно-луговую дичь с 25 июля 2023 по 30 ноября 2023;- на боровую, степную и полевую дичь с 5 августа 2023 по 10 января 2024;- на водоплавающую дичь с 19 августа 2023 по 31 декабря 2023;- на серую ворону с 19 августа 2023 по 20 декабря 2023.Выдача разрешений на добычу пернатой дичи в общедоступные угодья Владимирской области будет проходить с 31 июля.Охота на пернатую дичь разрешена:- на болотно-луговую дичь с 19 августа 2023 по 30 ноября 2023;- степную и полевую дичь с 19 августа 2023 по 30 ноября 2023;- на водоплавающую дичь с 19 августа 2023 по 30 ноября 2023;- на серую ворону с 19 августа 2023 по 20 декабря 2023;- на боровую дичь с 19 августа 2023 по 20 декабря 2023.Фото: pxfuel.com