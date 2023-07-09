Стали известны сроки охоты на пернатую дичь во Владимирской области.
Об этом сообщает Инспекция...
Стали известны сроки охоты на пернатую дичь во Владимирской области.
Об этом сообщает Инспекция госнадзора в сфере охраны и использования объектов животного мира Владимирской области.
5 июля стартовала выдача разрешений на добычу пернатой дичи в общедоступных угодьях Владимирской области.
Охота на пернатую дичь разрешена:
- на болотно-луговую дичь с 25 июля 2023 по 30 ноября 2023;
- на боровую, степную и полевую дичь с 5 августа 2023 по 10 января 2024;
- на водоплавающую дичь с 19 августа 2023 по 31 декабря 2023;
- на серую ворону с 19 августа 2023 по 20 декабря 2023.
Выдача разрешений на добычу пернатой дичи в общедоступные угодья Владимирской области будет проходить с 31 июля.
Охота на пернатую дичь разрешена:
- на болотно-луговую дичь с 19 августа 2023 по 30 ноября 2023;
- степную и полевую дичь с 19 августа 2023 по 30 ноября 2023;
- на водоплавающую дичь с 19 августа 2023 по 30 ноября 2023;
- на серую ворону с 19 августа 2023 по 20 декабря 2023;
- на боровую дичь с 19 августа 2023 по 20 декабря 2023.
Фото: pxfuel.com