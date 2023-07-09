Уроженка Владимирской области, гимнастка Александра Максимова будет выступать за Сирию. Как стало...

Уроженка Владимирской области, гимнастка Александра Максимова будет выступать за Сирию.Как стало известно, некоторые российские спортсмены перешли в сборную Сирии. Оказалось, в их числе есть и наша землячка — Александра Максимова. Она родом из Коврова.Александра, а также другие российские спортсмены были заявлены в качестве членов сборной Сирии на Панарабские игры, стартовавшие в Алжире.Уточняется, что у Александры Максимовой есть родственные связи, и ей разрешили выступить за Сирию на Панарабских играх, потому что она - не член сборной России.Как сообщил в своем официальном телеграм-канале журналист Сергей Лисин:«К нам обратились представители Национального олимпийского комитета Сирии с просьбой о помощи в развитии спортивной гимнастики в их стране. И так как Александра не претендует на попадание в состав сборной России, мы приняли решение реализовать эту просьбу о помощи предложенным способом...».Фото: pxfuel.com