Указ об этом подписал губернатор региона.

В Суздальском районе отменили карантин птичьего гриппа. Указ об этом подписал губернатор региона Александр Авдеев. Вспышка заболевания, которая была обнаружена у моста через Каменку в Суздале - ликвидирована. Об этом рассказали в местной администрации.Власти предупреждают жителей, что грипп может вернуться, поэтому просят покупать домашних птиц только в проверенных местах, не выгуливать их, кормить качественным кормом, не пускать к ним посторонних, а также соблюдать другие правила безопасности.