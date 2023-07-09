В селе Кистыш Суздальского района появится музей Александра Суворова

В селе Кистыш Суздальского района появится музей Александра Суворова, сообщает . Проект профинансируют из Президентского фонда культурных инициатив.На создание нового музея выделили 27 миллионов рублей. В учреждении разместят самую большую в стране коллекцию экспонатов с мест сражений армии Суворова. Кроме того, в музее появятся материалы о роде полководца на владимирской земле, системе подготовки солдат, а также графические произведения и бюст Суворова.