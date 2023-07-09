В области было отловлено 29 животных с бешенством.

В 2023 году во Владимирской области было отловлено 29 животных с бешенством. В это число входят 15 диких лисиц, а также одна енотовидная собака. Остальные 13 случаев - домашние собаки. Владимирской СББЖ сообщает, что с такой статистикой - регион входит в число неблагополучных по России.Специалисты поясняют, что единственная возможность избежать бешенства - это сделать животному прививку. Если человека укусило зараженное животное, то единственный способ защиты также прививка.