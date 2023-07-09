Владимирская областная научная библиотека стала лауреатом Фатьяновской премии. Об этом сообщает...

Владимирская областная научная библиотека стала лауреатом Фатьяновской премии.Об этом сообщает Правительство Владимирской области. Проект, удостоенный Фатьяновской премии, библиотека реализовала ещё в 2019 году, когда в России отмечалось 100-летие со дня рождения знаменитого поэта, уроженца города Вязники.На сайте учреждения была создана страница проекта «Год с Алексеем Фатьяновым», а также выпущен литературно-биографический календарь «Поет гармонь…».На портале Электронной библиотеки «Земля Владимирская» размещался полный текст сборника стихов Фатьянова «Поет гармонь…», который был единственным прижизненным изданием. Его, напомним, выпустили во Владимире в 1955 году.Библиотека подготовила ряд интересных выставок, посвящённых Алексею Ивановичу Фатьянову: книжно-иллюстративную выставку о жизни и творчестве поэта с экспонированием личных вещей и фотографий семьи и др.Демонстрировался и фильм о Фатьянове, снятый в рамках проекта «Имя. Символ33» владимирским режиссером Марией Ремыгой, уточняет Министерство культуры Владимирской области.Сотрудники научной библиотеки организовали серию выездов в районные библиотеки с литературно-музыкальной композицией «Если б я родился не в России…», а также подготовили интерактивную музыкальную программу «Майскими короткими ночами».Военные песни на стихи Фатьянова исполняли Наталья Черных (город Москва) и Алексей Молдалиев (город Владимир), который также был удостоен Фатьяновской премии 2 года назад.«Посетителями мероприятий офлайн стали более 1,5 тысяч читателей библиотеки, к электронным материалам по теме проекта обратились свыше 5 тысяч пользователей...» - сообщает Министерство культуры Владимирской области.Фото: pxfuel.com