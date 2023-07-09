ДТП произошло ночью 9 июля. По данным дорожной полиции, авария случилась около 02:20 на Ново-Ямском переулке у дома №8. Водитель Лады влетел в грузовик марки Мерседес. Судя по фотографиям,

ДТП произошло ночью 9 июля. По данным дорожной полиции, авария случилась около 02:20 на Ново-Ямском переулке у дома №8. Водитель Лады влетел в грузовик марки Мерседес. Судя по фотографиям, большегруз был припаркован на обочине. В соцсетях пишут, что водителя отечественного авто доставили в больницу в состоянии алкогольного опьянения. Однако в пресс-службе УМВД пока такой информации