Во Владимирской области спасатели вызволили попавшего в западню котенка.
В Коврове, на улице...
Во Владимирской области спасатели вызволили попавшего в западню котенка.
В Коврове, на улице Абельмана местные спасатели вызволяли котенка, провалившегося между двух бетонных плит.
- Он там, внутри... что ли, получается?
Жители дома слушали жалобное мяукание целый день и решили позвонить "112".
Спасателям удалось сдвинуть ступеньки. Один из жильцов протиснулся между плитами и вытащил котенка.
Жители дома пообещали, что теперь заставят управляющую компанию заделать все дыры.