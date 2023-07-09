Во Владимирской области спасатели вызволили попавшего в западню котенка. В Коврове, на улице...

Во Владимирской области спасатели вызволили попавшего в западню котенка.В Коврове, на улице Абельмана местные спасатели вызволяли котенка, провалившегося между двух бетонных плит.- Он там, внутри... что ли, получается?Жители дома слушали жалобное мяукание целый день и решили позвонить "112".Спасателям удалось сдвинуть ступеньки. Один из жильцов протиснулся между плитами и вытащил котенка.Жители дома пообещали, что теперь заставят управляющую компанию заделать все дыры.